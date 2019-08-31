شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 854 مليون مستخدم للإنترنت فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أمس الجمعة عن وصول عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد إلى 854 مليون.

ووفقًا لتقرير صادرعن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني، فقد ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت نحو 25.98 مليون مقارنة بنهاية العام الماضى، مع ارتفاع معدل توافر الإنترنت بنسبة 1.6 في المئة.

ويستخدم نحو 847 مليون صينى الهواتف المحمولة لتصفح الانترنت، بزيادة 29.84 مليون عن نهاية العام الماضى، كما شكل مستخدمو الهواتف المحمولة 99.1 فى المئة من مجموع مستخدمى الإنترنت، بزيادة 0.5 نقطة مئوية.

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وقال التقرير إن خدمة الإنترنت الأسرع بتكاليف أقل قد عززت بشكل كبير نمو الاستخدام، حيث بلغ متوسط ​​استخدام البيانات المتنقلة الشهرية لكل مستخدم 7.2 جيجابايت، أي ما يعادل 1.2 ضعف المعدل العالمى، مضيفًا أن معدل توافر الإنترنت فى البلاد وصل إلى 61.2 فى المئة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية أن متوسط ​​سرعة التنزيل للنطاق العريض المتنقل زاد بنحو ستة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية وانخفضت رسوم الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 90 فى المئة، وعلى الرغم من أن الصين هى موطن أكبر عدد من مستخدمى الإنترنت، إلا أنها تتمتع بأكبر القيود المفروضة على استخدام الخدمات المستندة إلى الويب.

وتظل وسائل التواصل الاجتماعى العالمية مثل تويتر و فيس بوك والخدمات المرتبطة بـ Google محظورة ، ويتم التحكم فى الإنترنت بجدران الحماية الضخمة للتخلص من المحتوى غير المصرح به.