تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين اليوم السبت قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية إلى الفضاء بواسطة صاروخ حامل من نوع "كوايتشو - 1 إيه"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.
وذكر مركز جيوتشيوان –في بيان اليوم- أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، لإرسال القمرين إلى مدارهما المخطط لهما.
وتم تطوير أحد القمرين من جانب أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وسيستخدم في تجارب تكنولوجيا الجاذبية الصغرى.
أما القمر الصناعي الثاني فطورته شركة سبيستي المحدودة "تشانجشا"، وهي شركة صينية خاصة للفضاء التجاري، وسيستخدم لاختبار تكنولوجيا "الشراع الشمسي".
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