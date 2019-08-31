شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج: كل ما تحتاج معرفته عن اختراق حساب رئيس تويتر "جاك دورسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحساب الرسمي لمؤسس شركة تويتر ورئيسها التنفيذي "جاك دورسى" أمس للاختراق، وهو الأمر الذى اغضب الكثيرين حول العالم خاصة متابعي دورسى، وأثار التساؤلات حول مدى أمان موقع التغريدات القصيرة، وفيما يلى نعرض مجموعة من الأسئلة وأجوبتها والتى توضح القصة الكاملة لحادث القرصنة.

س: كيف تم اختراق حساب دورسى؟

ج: أرسل الهاكرز التغريدات عبر Cloudhopper، وهي خدمة اشترتها تويتر في عام 2010 لتحسين خدمة الرسائل النصية القصيرة، مما يشير إلى أن حساب دورسي قد اخترق بواسطة تطبيق تابع لجهة خارجية معتمد، وليس عن طريق تسريب كلمة المرور الخاصة بـ دورسى.

س: ماذا كتب الهاكرز على حساب تويتر؟

ج: قام الهاكرز بنشر تغريدات تتضمن إهانات عرقية، وكلمات بذيئة إلى متابعي الحساب الذين يتجاوز عددهم 4.21 ملايين متابع.

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أبرز ما كتب في هذه التغريدات؟

زعمت إحدى التغريدات أن الزعيم النازى "أدولف هتلر" كان بريئًا، في حين تضمنت تغريدات أخرى تعليقات عنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة، واليهود، كما زعمت إحدى التغريدات وجود قنبلة في مقر تويترالرئيسي.

هل اعترفت تويتر بالمشكلة؟

اعترفت تويتر بذلك، وقالت في تغريدة لها، إنها على علم بأن حساب جاك قد اخترق، وأنها تحقق فيما حدث.

ما الخطوات التى اتخذتها تويتر؟

بعد اختراق الحساب ونشر التغريدات قامت شركة تويتر بتعليق عمل الحساب، ثم حذفت تلك التغريدات، وذلك قبل أن تعيد الحساب إلى حالته السابقة من خلال إعادة نشر التغريدات السابقة.

س: هل هذه هى أول حالة اختراق لجاك دورسى؟

لا تعد حادثة اختراق حساب جاك دورسي الأولى، إذ تمكنت مجموعة القرصنة OurMine من اختراق الحساب في شهر يوليو 2016.