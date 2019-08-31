شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستدفع 200 مليون دولار لتسوية انتهاكات خصوصية الأطفال على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل ستدفع ما بين 150 و 200 مليون دولار لإنهاء تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية حول ما إذا كان يوتيوب قد انتهك قانون خصوصية الأطفال أما لا، وبحسب ما ورد فقد صوتت لجنة التجارة الفيدرالية على أساس الإقتراع (3-2) للموافقة على التسوية ، التي ستراجعها الآن وزارة العدل.

وبحسب موقع engadget فقد وافقت لجنة التجارة الاتحادية على الغرامة الشهر الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن المبلغ بالدولار، وفي الوقت الحالي مازالت التفاصيل حول شروط التسوية الأخرى غير متوفرة.

كذلك ففي الأسبوع الماضي فقط، كشف تقاريرعن خطط يوتيوب لحظر الإعلانات المستهدفة على مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال، لكن من غيرالواضح ما إذا كان قرار يوتيوب بالقيام بذلك مرتبطًا بتسوية FTC.

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وقد بدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق بعد أن اتهمت جماعات المناصرة بأن يوتيوب انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) من خلال جمع البيانات للأطفال دون سن 13 عامًا.

وتعود تلك الشكاوى إلى عام 2015، وهذه ليست المرة الأولى، ففي وقت سابق من هذا الصيف وافق فيس بوك على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار، وحتى الآن كانت أكبرغرامات FTC لانتهاكات COPPA هي تسوية بقيمة 5.7 مليون دولار فرضت على TikTok في فبراير.

وقد اقترح البعض أن يقوم يوتيوب بتعطيل الإعلانات على جميع مقاطع الفيديو التي تستهدف الأطفال، ودعا آخرون يوتيوب إلى نقل جميع محتويات أطفاله إلى تطبيق معين، كما وجدت شركات مثل تيك توك أنه من الصعب تطبيق اختبارات العمر، ولا يزال من غيرالواضح كيف تخطط جوجل لعلاج المشكلة.