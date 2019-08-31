تكنولوجيا: مركبة الفضاء الهندية Chandrayaan-2 تغير مدارها بنجاح وتصبح أقرب إلى القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت وكالة الفضاء الهندية مساء أمس الجمعة بنجاح تغيير المدار الرابع للمركبة الفضائية تشاندرايان -2.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إن مناورة المركبة الفضائية بدأت فى الساعة 6:18 دقيقة، باستخدام نظام الدفع على متنها لمدة 1،155 ثانية.
وكشف التقريرأن جميع أجزاء المركبة الفضائية طبيعية، ومن المقرر إجراء مناورة المدار القادم بالقمر فى الأول من سبتمبر بين الساعة السادسة والسابعة مساء.
يذكر أنه فى 22 يوليوالماضي، تم إطلاق Chandrayaan-2 فى الفضاء بواسطة صاروخ الرفع الثقيل الهندسى Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark-III (GSLV Mk III) ، وتتألف المركبة الفضائية من ثلاثة قطاعات - المركبة الحلقية (التى تزن 2،379 كجم ، ثمانى حمولات) ، مركبة الهبوط "فيكرام" (1،471 كجم ، وأربع حمولات
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