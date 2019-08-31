تكنولوجيا: جوجل تطور تطبيق خرائط جوجل وتضيف ميزة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تركز شركة جوجل دائمًا على تطوير تطبيقاتها من حين لآخر لكي تُحضر أحدث المميزات والوظائف المحسنة. ومؤخرًا، قامت الشركة بإضافة ميزة جديدة إلى تطبيق خرائط جوجل وهي عبارة عن اتجاهات وسائل النقل التي تشمل أوضاع مختلفة.

وتمنحك هذه الميزة الجديدة إمكانية الحصول على معلومات مفصلة حول مشاركة الركوب، مثل تكلفة تطبيقات وسائل النقل مع أنواع مختلفة من وسائل المواصلات، حيث يمكن المشاركة مع عدد من الأشخاص في سيارة واحدة، كما سيتم توضيح المدة التي سيستغرقها في الوصول. وسينطبق نفس الأمر مع الدراجات، فستظهر الطرق الملائمة للدراجات للوصول إلى المحطات.

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وستصل أداة التخطيط متعدد الوسائط إلى تطبيق خرائط جوجل على نظامي أندرويد وiOS خلال الأسابيع المقبلة، وستكون متاحة في كل من أستراليا والبرازيل وكندا وبريطانيا وإندونيسيا والهند واليابان والمكسيك وتنزانيا والولايات المتحدة في البداية.

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