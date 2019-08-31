هواتف Nokia هي الأسرع في تلقي تحديث Android 9 Pie، وفقا للرسم البياني لتحديثات الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - يحافظ الناس على هواتفهم الذكية لفترة أطول، فدورة الترقية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين تقترب الآن من 30 شهرًا. هذا يركز بشكل كبير على تقديم الدعم على مستوى نظام التشغيل لأن أنظمة التشغيل الجديدة تحافظ على شعور الهاتف بالانتعاش حتى بعد عامين.

قامت مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق بجمع بيانات حول جدول الترقية لنظام الأندرويد للعديد من العلامات التجارية، وتتبع عدد الطرازات التي تمت ترقيتها إلى Android 9 Pie أو التي تم إطلاقها بهذا الإصدار من الأندرويد، مع التركيز على الطرازات التي تم إصدارها منذ الربع الثالث من العام 2018. وتم أيضًا تتبع سرعة التحديثات.

الفائز بلا منازع هي شركة HMD Global Oy التي تقف وراء هواتف Nokia. حاليًا، 96 في المئة من جميع هواتف Nokia التي تم إطلاقها منذ الربع الثالث من العام الماضي تعمل بنظام Android 9 Pie. على الرغم من أن الرسم البياني أدناه مثير للإعجاب، إلا أن شركة HMD Global Oy تفقد القليل بسبب حقيقة أن الهاتفين Nokia 6 و Nokia 8 لا تشملهما هذه الدراسة على الرغم من أنهما يعملان حاليًا بنظام Android 9 Pie لأنهما تم إصدارهما في العام 2017.

تُكمل سامسونج و Xiaomi المراتب الثلاثة الأولى بسبب حقيقة أن 89% و 84% من هواتفهما الذكية على التوالي تعمل بنظام Android 9 Pie. بنسبة 82%، أصبحت شركة Huawei قريبة جدًا أيضًا. ثم هناك إنخفاض كبير، ولكن الرسم البياني لا يروي القصة بأكملها.

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لم يتم تضمين بعض العلامات التجارية في التقرير، فشركة OnePlus على سبيل المثال ينبغي أن تحصل على نسبة 100 في المئة. هي لا تقوم بإطلاق العديد من الطرازات في كل عام، ولكن جميع الطرازات منذ OnePlus 3 تعمل حاليًا بنظام Android 9 Pie. وبالنسبة لكل من Nokia و Xiaomi، فهي تقوم بعمل جيد في دعم الهواتف المتوسطة، وهذا غير صحيح بالنسبة لجميع العلامات التجارية. في الواقع، يتم تشغيل نظام Android 9 Pie فقط في نحو ثلث طرازات 200$ بشكل عام.

شركة HMD Global Oy هي ملكة هذه الفئة، فأكثر من 90 في المئة من هواتف Nokia المتوسطة التي تكلف نحو 200 دولار أمريكي حصلت على تحديث Android 9 Pie. والشركات الأخرى التي تمتاز بدعم هواتفها الذكية المتوسطة والإقتصادية هي Xiaomi و Lenovo.

لا يتعلق الأمر فقط بالحصول على التحديثات، ولكن المدة التي ينتظر فيها المستخدمون التحديث مهمة أيضًا. وبالنسبة لملاك Nokia، فإن الإجابة ” ليست طويلة “. إستغرق الأمر شركة HMD Global Oy أقل من عام لجلب تحديث Android 9 Pie لنحو 94 في المئة طرازاتها. سامسونج بطيئة إلى حد ما في هذا الصدد حتى أنها لم تُطلق تحديث Android 9 Pie لمعظم هواتفها الذكية في النهاية، فهي إستغرقت أكثر من 12 شهرًا لإنجاز المهمة. شركة Huawei ليست سريعة أيضًا، في حين أن Xiaomi و Lenovo تنافسان على المرتبة الثانية.