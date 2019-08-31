تسريب المواصفات التقنية الكاملة لكل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن هواتفها الذكية الثلاثة الجديدة والتي من المرجح أن تحمل الأسماء iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max في اليوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات التي تستعرض لنا كيف ستبدو هذه الهواتف الذكية الثلاثة وبعض الميزات التي ستأتي بها. والآن، حان الوقت لتسليط الضوء على المواصفات التقنية الكاملة لكل هاتف بفضل تسريب جديد حصلنا عليه صباح اليوم.

iPhone 11

وبالنسبة للهاتف iPhone 11، فهو سيأتي ليحل محل الهاتف iPhone XR بحيث سيأتي وفقا للتسريب الجديد مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.1 إنش وبدقة 1792×828 بكسل توفر كثافة بكسلات تصل إلى 326 بكسل في كل إنس، ومعالج من فئة Apple A13، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 256GB أو 512GB، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكلا المستشعرين. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب بأن الهاتف iPhone 11 سيضم بطارية بسعة 3110mAh، وسيفتقر إلى تقنية 3D Touch على الرغم من أنه سيواصل الإحتفاظ بتقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID.

وبالنسبة لتقنية 3D Touch الغائبة، فسوف يتم تعويضها بخاصية Haptic Touch التي رأيناها في الهاتف iPhone XR. وبصرف النظر عن ذلك، فيبدو أيضًا أن الهاتف iPhone 11 سيفتقر إلى دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil، وسيُكلف المستهلكين إبتداء من 749 دولار أمريكي.

iPhone 11 Pro

أنما بخصوص الهاتف iPhone 11 Pro، فهو سيأتي ليحل محل الهاتف iPhone XS الحالي بحيث سيأتي وفقا للتسريب الجديد مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 5.8 إنش وبدقة 2436×1125 بكسل توفر كثافة بكسلات تصل إلى 458 بكسل في كل إنس، ومعالج من فئة Apple A13، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل لكل منها. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب أيضًا أن الهاتف iPhone 11 Pro سيضم بطارية بسعة 3190mAh، وسيفتقر إلى تقنية 3D Touch على الرغم من أنه سيواصل الإحتفاظ بتقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID.

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وبالنسبة لتقنية 3D Touch الغائبة، فسوف يتم تعويضها بخاصية Haptic Touch التي رأيناها لأول مرة في الهاتف iPhone XR. وبصرف النظر عن ذلك، فيبدو أيضًا أن الهاتف iPhone 11 Pro سيحصل على دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil، وسيُكلف المستهلكين إبتداء من 999 دولار أمريكي.

iPhone 11 Pro Max

أنما بخصوص الهاتف iPhone 11 Pro Max، فهو سيأتي ليحل محل الهاتف iPhone XS Max الحالي بحيث سيأتي وفقا للتسريب الجديد مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.5 إنش وبدقة 2688×1242 بكسل توفر كثافة بكسلات تصل إلى 458 بكسل في كل إنس، ومعالج من فئة Apple A13، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB أو 512GB، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل لكل منها. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب أيضًا أن الهاتف iPhone 11 Pro سيضم بطارية بسعة 3500mAh، وسيفتقر إلى تقنية 3D Touch على الرغم من أنه سيواصل الإحتفاظ بتقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID.

وبالنسبة لتقنية 3D Touch الغائبة، فسوف يتم تعويضها بخاصية Haptic Touch التي رأيناها لأول مرة في الهاتف iPhone XR. وبصرف النظر عن ذلك، فيبدو أيضًا أن الهاتف iPhone 11 Pro Max سيحصل على دعم القلم الإلكتروني Apple Pencil، وسيُكلف المستهلكين إبتداء من 1099 دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة ستتبنى تصميم الزجاج الذي رأيناه في الجيل السابق، كما أنها ستدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ومعيار WiFi 6 الجديد. عمومًا، هذه المعلومات لا تزال تندرج ضمن خانة التسريبات والشائعات، لذلك فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من المصداقية.