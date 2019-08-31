Telegram ستمضي قدمًا في خططها لإطلاق عملتها الرقمية ” Gram “، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، تتطلع المزيد من الشركات إلى إطلاق عملاتها الرقمية الخاصة بها. أعلنت الفيسبوك عن خططها الخاصة في وقت سابق من هذا العام، ويبدو الآن أن Telegram تريد القيام بنفس الأمر أيضًا. هذه ليست في الواقع هي المرة الأولى التي تعبر فيها Telegram عن إهتمامها بإنشاء عملتها الرقمية الخاصة.

في السابق، كانت لديها خطط لإطلاق ” Gram ” ولكنها ألغت تلك الخطط في وقت لاحق. ومع ذلك، فقد ذكر تقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن شركة Telegram عازمة على ما يبدو على المضي قدمًا في خططها. يجب أن تتم عملية الإطلاق في المستقبل القريب لأنه من الواضح أن Telegram لديها حتى 31 لتحقيق ذلك، وإلا فسوف يتعين عليها أن تخسر 1.7 مليار دولار أمريكي التي جمعتها الشركة من أجل تحقيق ذلك.

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لسنا متأكدين مما تأمل الشركة تحقيقه من خلال عملتها الرقمية Gram، ولكن بالنظر إلى أن Telegram تفتخر بكونها خدمة آمنة ومشفرة للدردشة، فربما تتطلع إلى جذب إنتباه المستخدمين الذين قد يقدرون الأمان. ومع ذلك، فإن السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه حاليًا هو ما إذا كان لدى الهيئات التنظيمية أي شيء لتقوله حول هذا الموضوع أم لا.

عندما أطلقت الفيسبوك عملتها الرقمية Libra، أعرب الكثيرون عن معارضتهم لها، لدرجة أن الفيسبوك نفسها حذرت المستثمرين من أن هناك إحتمال أن يتم إلغاء هذه العملة الرقمية وعدم إطلاقها أبدًا. إذا كانت الفيسبوك تواجه وقتًا عصيبًا، فنحن نعتقد بأنه لن يكون من السهل على Telegram إطلاق عملتها الرقمية الخاصة، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ورؤية ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.