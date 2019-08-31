تسريبات: المواصفات الكاملة لهواتف آيفون القادمة

تستعد شركة آبل بتاريخ 10 سبتمبر للكشف عن أحدث تشكيلة من هواتف آيفون، (iPhone 11)؛ و (iPhone 11 Pro)؛ و (iPhone 11 Pro Max)، وذلك بعد عدة أشهر من الشائعات والتسريبات المرتبطة بهذه الأجهزة.

وبالرغم من اقتراب موعد الإعلان عن الأجهزة، لكن التسريبات ما تزال تلاحق شركة آبل، حيث يوضح تقرير جديد صادر عن الصين جميع مواصفات الأجهزة الجديدة.

iPhone 11:

يأتي هذا الهاتف خلفًا لهاتف العام الماضي (iPhone XR)، وبالتالي فإنه يُعد أقل هواتف آيفون من آبل سعرًا لعام 2019، وبشكل يشابه (iPhone XR)، فإن سعره يبدأ من 749 دولارًا في الولايات المتحدة، ويأتي بالشاشة نفسها التي ظهرت على هاتف (iPhone XR).

ويتضمن الهاتف معالج (A13)، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64/256/512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وسوف يكون مستشعر (Face ID) موضوعًا بطريقة تجعله يعمل عبر زوايا أوسع، بحيث من الممكن فتح القفل أثناء وجود الهاتف على الطاولة.

ويحصل (iPhone 11) على بطارية تبلغ سعتها 3110 ميلي أمبير، مما يشكل زيادة بسيطة بالمقارنة مع بطارية (iPhone XR) البالغة سعتها 2942 ميلي أمبير.

بينما لن يحصل الجهاز على ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد (3D Touch)، ولن يدعم قلم آبل الإلكتروني (Apple Pencil)، لكن سيدعم معيار الشبكة اللاسلكية الجديد (Wi-Fi 6)، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

iPhone 11 Pro:

يأتي هذا الهاتف خلفًا لهاتف العام الماضي (iPhone XS)، ويحافظ على شاشة OLED نفسها المستخدمة في (iPhone XS).

وبشكل يشابه (iPhone 11)، فإنه يحتوي على معالج (A13)، ومعرف (Face ID) بزاوية حديثة، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، وميزة الشحن اللاسلكي العكسي، ومعيار الشبكة اللاسلكية الجديد (Wi-Fi 6).

Advertisements

كما أنه لا يدعم ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد (3D Touch)، لكنه يختلف عن (iPhone 11) من ناحية امتلاكه 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميجابيكسل بعدسة قياسية وعدسة واسعة جدًا وعدسة مقربة، مع دعم لقلم آبل الإلكتروني (Apple Pencil)، وخيارات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، مع توافر 256/512 جيجابايت أيضًا.

ويحتوي جهاز (iPhone 11 Pro) على بطارية تبلغ سعتها 3190 ميلي أمبير، مما يشكل قفزة كبيرة بالمقارنة مع بطارية (iPhone XS) البالغة سعتها 2658 ميلي أمبير، ومع ذلك، فإن سعره يبدأ من 999 دولارًا في الولايات المتحدة.

iPhone 11 Pro Max:

يأتي هذا الهاتف خلفًا لهاتف العام الماضي (iPhone XS Max)، لذا، فإنه يتضمن الشاشة نفسها، لكنه يفتقر إلى ميزة اللمس الثلاثي الأبعاد (3D Touch).

ويتمتع هذا الجهاز بمستشعر (Face ID) المحسن نفسه مثل نماذج آيفون 11 الأخرى، بالإضافة إلى رقاقة (A13)، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، وشحن لاسلكي عكسي، ودعم (Wi-Fi 6).

ويشترك في الكاميرا الخلفية مع (iPhone 11 Pro)، وكذلك مقدار ذاكرة الوصول العشوائي، ودعم قلم آبل الإلكتروني (Apple Pencil)، ولديه بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير مقارنةً ببطارية (iPhone XS Max) البالغة سعتها 3174 ميلي أمبير.

وستكون خيارات التخزين مماثلة لتلك الخاصة بهاتف (iPhone 11 Pro) ويبدأ سعر (iPhone 11 Pro Max) من 1099 دولارًا مثلما كان سعر هاتف العام الماضي (iPhone XS Max).

ويقال: إن الشاحن بقدرة 18 واط موجود في صندوق جميع الطرز الثلاثة، وسوف يكون الكابل بمنفذ (Lighting) من جهة الهاتف وبمنفذ (USB-C) من جهة الشاحن.