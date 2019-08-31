شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهاكرز حصلوا على 21 مليون دولار آخر 12 شهرًا بفضل برامج مكافآت الثغرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أمس الجمعة أن الهاكرز حصلوا على 21 مليون دولار فى الاثنى عشر شهرا الماضية بعد اكتشافهم للثغرات، حيث زادت جهود الحكومات لإصلاح البرمجيات الخبيثة بنسبة كبيرة بلغت 214% على مستوى العالم.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد حصل 6 من الهاكرز على 1 مليون دولار من الأرباح مدى الحياة، و7 هاكرز أخرين حصلوا على 500 ألف دولار فى الأرباح مدى الحياة، وأكثر من 50 حصلوا على 100 ألف دولار أو أكثر فى العام الماضى وحده.

ويفحص “2019 Hacker-Powered Security Report" الاتجاهات من أكثر من 120،000 من الثغرات الأمنية التى تم حلها لأكثر من 1400 عميل، مما يكسب الهاكرز أكثر من 62 مليون دولار من المنح.

وقال مارتين ميكوس، الرئيس التنفيذى لشركة الأمن الرقمى HackerOne" "إن نصف مليون من الهاكرز قد اشتركوا مع HackerOne للمساعدة فى حل أحد أكبر التحديات التى يواجهها مجتمعنا اليوم، وأضاف لا يمكننا منع خروقات البيانات، أو الحد من جرائم الإنترنت، وحماية الخصوصية أو استعادة الثقة فى المجتمع دون تجميع دفاعاتنا وطلب المساعدة الخارجية".

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وقد ارتفع متوسط ​المكافأة المدفوعة مقابل الثغرات الحرجة إلى 3884 دولارًا فى العام الماضى - بزيادة قدرها 48 فى المائة عن متوسط ​العام الماضى البالغ 2،281 دولارًا وزيادة 71 فى المئة عن متوسط ​​عام 2016 البالغ 1977 دولارًا، كما ترتفع قيم المكافآت الخاصة بأوجه الضعف الأقل حدة، مع زيادة متوسط ​​المكافأة على مستوى المنصة بنسبة 65 فى المئة.

كما حدث اعتماد قوى لبرنامج المكافآت فى صناعة السيارات (113 فى المائة)، والاتصالات (91 فى المئة)، والسلع الاستهلاكية (64 فى المئة)، والعملات المشفرة وBlockchain (64 فى المائة).

ولم يعد الهاكرز مجهولين لاستئجارهم لمثل هذه الأعمال، حيث احتضنهم الجميع من صناعة التأمين إلى الوكالات الحكومية.