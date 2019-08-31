تكنولوجيا: مشروع بيوتكنولوجى يابانى ينتج سترة من البروتين الصناعي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة يابانية للبيوتكنولوجى تدشين خط إنتاج اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل لإنتاج سترة من نسيج منتج من البروتين الصناعى.

وأعلنت شركة (سبيبر) أنها قادرة حاليا على إنتاج بروتين معالج جينيا من خلال عملية خاصة تعتمد على البنزين.

وتعتقد الشركة أن المادة الجديدة يمكن أن توفر حلولا دائمة لاحتياجات صناعة الملابس للتحول عن المواد البتروكيماوية والمواد المنتجة من الحيوانات، ومن المتوقع ألا يتم الإنتاج التجارى قبل عام 2021 بعد انتهاء تشييد المصنع فى رايانج بتايلاند.

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