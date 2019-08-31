شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منها قمر الحصاد.. تعرف على قائمة الأحداث الفلكية الخاصة بسبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشمل شهر سبتمبر على العديد من الأحداث الفلكية المميزة، والتى من بينها ظهور قمر الحصاد وحدوث الاعتدال الخريفي، ولعل هذه الأنباء سعيدة لأن هذا يعني أننا سنودع أخيرًا الصيف، وننتقل إلى الخريف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، نقدم قائمة شاملة للأحداث الفلكية قبل حدوثها بتواريخها المقررة.





Advertisements

9 سبتمبريقع كوكب نبتون فى أقرب نقطة للأرض فى ذلك اليوم، وستتم إضاءة وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويقع نبتون على بعد أكثر من 2.7 مليار ميل من الأرض، مما يعني أنه على الرغم من أن الكوكب سيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر من العام، فربما تحتاج إلى تلسكوب أو مناظير لرؤيته، حيث سيظهر كنقطة زرقاء فى سماء الليل.





14 سبتمبر سيظهر قمر كامل مساء يوم 14 سبتمبر، حيث سيكون القمر مضاء بالكامل، ويُعرف هذا القمر اسم قمر الحصاد طبقا لتسميته من أوائل الأمريكيين، لأنه يظهر أثناء وقت حصاد الذرة.





23 سبتمبر يحدث الاعتدال الخريفى فى ذلك اليوم الذى نودع فيه الصيف رسميا وندخل الخريف، والذى يقع تحديدا عندما تشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء، مما يعني أنه ستكون هناك كميات متساوية تقريبًا من النهار والليل حول العالم.





28 سبتمبر الحدث الفلكي الأخير الذي نتطلع إليه في سبتمبر هو القمر الجديد في 28 سبتمبر، وسيقع القمر فيه على نفس جانب الأرض مثل الشمس، مما يعني أنه لن يكون مرئيًا في سماء الليل.