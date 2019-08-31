تكنولوجيا: هواتف iPhone 11 تنطلق إلى الأسواق في 20 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل مؤتمرها الرسمي للإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 11 الجديدة في العاشر من سبتمبر، واليوم أشارت تفاصيل جديدة إلى إطلاق الهواتف إلى الأسواق في 20 من سبتمبر.

أعلنت شركة ابل مؤخراً عن موعد مؤتمرها القادم خلال شهر سبتمبر، والذي تكشف فيه النقاب عن الجيل الجديد من هواتف الأيفون التي تعرف الآن بهواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max.

ولقد أكدت تفاصيل جديدة جاءت عبر إحدى شركات الناقل في الولايات المتحدة، على أن ابل تبدأ فتح باب الحجز المسبق لهواتف iPhone 11 في يوم الجمعه 13 من سبتمبر، وهو ما يتوافق مع الجدول الزمني الذي إشتهرت به ابل في إطلاق إصدارت الأيفون الجديدة.

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من جانب أخر تبدأ ابل في إطلاق هواتف الأيفون في أسواق محددة بدءاً من يوم 20 من سبتمبر، أي بعد مرور أسبوع على بدء الحجز المسبق للهواتف.

ولقد فتحت ابل باب الحجز المسبق لكلاً من هاتفي iPhone XS وXS Max خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بينما انطلق هاتف iPhone XR إلى الأسواق لاحقاً في أكتوبر، إلا أن شركة ابل تقدم هذا العام الإصدارات الثلاثة الجديدة من هواتف الأيفون في نفس اليوم إلى الأسواق.

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