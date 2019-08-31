صور مسربة واقعية تستعرض لنا كيف سيبدو الهاتف Sony Xperia 2 من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع أن شركة Sony تستعد للإعلان عن خليفة هاتفها الرائد الحالي Xperia 1 في المستقبل القريب، ويبدو أن ذلك سيحدث في الأسبوع المقبل بمعرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين. وحتى ذلك الحين، فقد ظهرت عدة صور للهاتف Xperia 2 على شبكة الإنترنت وتعطينا فرصة إلقاء نظرة جيدة على تصميم الهاتف. بصريًا، يحتفظ الهاتف Xperia 2 القادم بمعظم عناصر التصميم المستخدمة في الهاتف Xperia 1 الحالي بإستثناء موضع الكاميرا الخلفية الذي تم تغييره إلى أعلى الزاوية العلوية اليُسرى.

وعندما تنظر إلى جوانب الهاتف، فسوف تلاحظ أن شركة Sony أبقت على موضع أزرار الصوت والتشغيل والكاميرا في الجانب الأيمن إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع. لسوء الحظ، ليست لدينا أي معلومات حول مواصفات الهاتف هذه المرة.

Advertisements

في شهر يوليو الماضي، حصلنا على تسريب أشار إلى أن الهاتف Xperia 2 سيضم شاشة تمتاز بنفس دقة شاشة الهاتف Xperia 1 الحالي. لقد رأينا أيضًا شائعات أخرى تشير إلى أن الهاتف سيحمل إسم Xperia 1R وسيضم شاشة بدقة 5K. عمومًا، من المقرر أن تعقد شركة Sony مؤتمرها الصحفي في معرض IFA 2019 في اليوم 5 سبتمبر، لذا سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت الشائعات ستتواصل حتى ذلك الحين أم لا.