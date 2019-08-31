شاهد الهاتف +Galaxy Note 10 يُقارع الـ iPhone XS Max في إختبار السرعة

فاطمة أيت طالب - دبي -

+Galaxy Note 10 هو أفضل وأروع هاتف ذكي تعرضه شركة سامسونج للبيع الآن. يمتاز هذا الهاتف بإمتلاكه للمعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية. لذا فإن السؤال المطروح هو إلى أي حد سيكون هذا الهاتف سريعًا بالمقارنة مع iPhone XS Max، وهو الهاتف الذي تسيد إختبارات السرعة حتى الآن.

إتضح أن +Galaxy Note 10 وحش. في إختبار للسرعة تم نشره على اليوتيوب من قبل قناة PhoneBuff، إتضح أن الهاتف الرائد الأحدث من شركة سامسونج تفوق كليًا على iPhone XS Max في إختبار السرعة. على الرغم من أن iPhone XS Max بدا سريعًا ومتقدمًا في البداية إلا أنه في وقت لاحق أثناء فتح التطبيقات التي تتطلب الكثير من الموارد بدا أنه يواجه بعض الصعوبات.

سمح هذا في النهاية للهاتف +Galaxy Note 10 بإتمام الجولة الأولى خلال دقيقة و55 ثانية، بينما إستغرق iPhone XS Max دقيقتين و9 ثواني. لم تشهد الجولة الثانية تحسن أداء الهاتف iPhone XS Max بسبب الذاكرة العشوائية الضخمة البالغة 10GB التي يتوفر عليها الهاتف +Galaxy Note 10، مما سمح لهذا الأخير بإنهاء هذه الجولة في غضون 33.95 ثانية. إستغرق الهاتف iPhone XS Max من ناحية أخرى نحو 50.31 ثانية لإتمام نفس الجولة.

يجب أن نشير إلى أن هذا لا يعني بأن iPhone XS Max هو هاتف سيء أو بطيء، ولكن إذا كان هذا الإختبار يثبت أي شيء، فهو يثبت الفرق الكبير الذي يمكن للتكنولوجيا أن تحدثه في غضون عام واحد. على أي حال، الهاتف +Galaxy Note 10 متاح الآن للشراء، وتبدو المراجعات إيجابية جدًا.