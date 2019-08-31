بعض شركات الطيران تقوم بحظر وضع حواسيب MacBook في الأمتعة التي تم فحصها بسبب البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يونيو الماضي، أعلنت شركة آبل أنها ستقوم بإستدعاء بعض طرازات 2015 من نسخة 15 إنش من MacBook Pro بسبب مخاوف تتعلق بالبطارية. وكانت شركة آبل قد ذكرت أنها قررت القيام بذلك بسبب خوفها من إرتفاع درجة حرارة البطاريات في حواسيبها المحمولة مما قد يؤدي إلى إحتراقها وإنفجارها. في الواقع، كانت هناك بعض الصور التي تعرض لنا بعض حواسيب MacBook Pro التي تعرضت بطارياتها للإحتراق.

الآن يبدو أنه في أعقاب هذه المشاكل، تقدمت العديد من شركات الإتصالات لإعلام العملاء بفرض حظر جزئي على حواسيب MacBook في الأمتعة التي تم فحصها. على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك إحضار الحاسوب المحمول معك، إلا أنه يجب وضعه في حقائبك المحمولة. هذا ليس مزعجًا كثيرًا، وهو أمر منطقي في نفس الوقت.

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هذا لأنه في حالة إشتعال النار في المقصورة، فسوف يكون من الممكن إحتوائه بسرعة. هذا على عكس في حالة إذا إشتعلت النيران في منطقة الشحن حيث لا أحد يعرف عن ذلك حتى يفوت الأوان. شركات الطيران التي قامت بتطبيق هذا الحظر تشمل Singapore Airlines و Thai Airways و Virgin Australia، وهناك إحتمال أن يتم تطبيق نفس الأمر من قبل شركات الطيران الأخرى في المستقبل.

ووفقا لشركة Virgin Australia، فقد صرحت بالقول : ” نظرًا لقيام شركة آبل بإستدعاء عدد من حواسيب MacBook Pro بسبب خلل في البطاريات في جميع أنحاء العالم، فينبغي وضع جميع حواسيب MacBook في الحقائب المحمولة فقط. لا يُسمح بوضع حواسيب MacBook في الحقائب التي تم فحصها لإرسالها لمنطقة الشحن حتى إشعار آخر “.