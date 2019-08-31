شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميكروسوفت تطرح ميزات جديدة لتطبيق "سكايب".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال معظم الناس يرون تطبيق "سكايب" التطبيق الأول لمكالمات الفيديو المجانية مقارنة بتطبيقات الرسائل الفورية الأخرى مثل واتساب، ولكنه من المحتمل جدا أن يتغير.

ونقلاً عن الموقع العلمي "انجادجيت"، كشفت الخدمة المملوكة لشركة مايكروسوفت اليوم عن بعض الميزات الجديدة التي ستتيح لتطبيق الدردشة منافسة تطبيقات المراسلة الأخرى، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من حفظ الرسائل، وعرض صور ومقاطع فيديو متعددة.

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وستتوفر الميزات الجديدة على تطبيق " سكايب " بالإضافة إلى حفظ الرسائل كمسودات يمكن للمستخدمين وضع إشارة على الرسائل من خلال الضغط بزر الفأرة الأيمن أو الضغط على الخانة لفترة طويلة، حيث يمكنك الوصول إلى هذه الرسائل في مجلد جديد يحمل عنوان "Bookmarks".

ويجب أن يكون إرسال صور أو مقاطع فيديو متعددة أسهل مع التحديث الجديد، فعندما تريد إرسال مقاطع فيديو أو صور متعددة إلى مجموعة من الأصدقاء أو العائلة ، فسيقوم "سكايب" بتنظيمها تلقائيًا في ألبوم حتى لا يتم تجميع سلسلة محادثات المجموعة.