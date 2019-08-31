شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسماك القرش الأبيض الكبيرة تغادر مناطقها المفضلة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختفت أسماك القرش البيضاء الكبيرة من واحدة من أكثر مناطقها المفضلة، وهو الأمر الذى لاحظه العلماء ورصدوا أسبابه حيث إنه قد يكون راجع لعدة عوامل منها طبيعية وأخرى بفعل البشر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد تكون الحيتان القاتلة الغازية هي السبب في ذلك، فإن هذا النوع من الحيوانات البحرية هي المفترس الطبيعي الوحيد للقرش الأبيض الكبير، وقد وجد العلماء دليلًا على أنهم يهجمون عليهم ويأكلون كبدهم الدهني.



مهاجمة القرش الابيض

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وقد تم العثور على خمسة قروش بيضاء كبيرة على طول ساحل جنوب إفريقيا في عام 2017 مع جروح شديدة على جانبها مع اختفاء كبدها الذي عضته حيتان قاتلة في المنطقة.

ويعتقد العلماء أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى بضع مئات من أسماك القرش في العالم.