شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يسمح بنشر مقاطع فيديو IGTV على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد رحيل مؤسسي الانستجرام، يعمل فيس بوك على دمج تطبيق مشاركة الصور بشكل وثيق مع شبكته الاجتماعية الرائدة، ويعمل على جعل منتجات المراسلة الخاصة بالبرنامجين قابلة للتشغيل المتبادل.
ونقلاً عن موقع “TechCrunch” الأمريكى، يقوم فيس بوك بنسخ نماذج أولية من وسيلة لنشر فيديو IGTV الخاص بـانستجرام إلى موقع الفيديو على فيس بوك وهى " Facebook Watch".
وقد كشفت المسربة الشهيرة " جين مانشون وونج" أن انستجرام لديه ميزة جديدة قيد التطوير، ستسمح لمستخدمي الانستجرام بنشر محتوى IGTV الخاص بهم بكل من الانستجرام وفيس بوك.
وتقول وونج أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير الأولى حيث إن الأزرار نفسها لا تعمل وقد تؤدي هذه الخطوة إلى حث المزيد من منشئي الفيديو على استخدام IGTV نظراً لأنه سيعزز توزيع مقاطع الفيديو الخاصة بهم عن طريق تضمين فيس بوك أيضًا كوجهة لمحتواهم.
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