شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزه جديدة لمستخدمى G Suite.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجميع لاستراحة من الكمية الكبيرة التى لا تنتهي من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل بين الحين والآخر، وهو الأمر الذى تسعى جوجل لحله من خلال ميزة جديدة في مجموعة أعمال جوجل.

ونقلاً عن موقع "انجادجيت"، هذه الميزة مخصصة لكل من Gmail وHangouts Chat مع ظهور لافتة في أسفل لوحة إنشاء البريد الإلكتروني أو نافذة المحادثة لتحذير المرسلين من أن المستلم خارج مكتب العمل الآن، مع تقديم إشعار للمرسل عند عودته للعمل مرة أخرى .

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وتتوفر الإشعارات فقط لمستخدمي G Suite، كما توفر مجموعة أدوات العمل لأنه من المحتمل أن يكون المستخدمين التجاريين هم الوحيدين الذين يستخدمون الإدخالات خارج المكتب على أي حال.

وسيتم تمكين الميزة في G Suite تلقائيًا وسيتم نشرها على مدار الأسابيع القليلة القادمة.