شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة " موزيلا " يتنحى عن منصبه نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "كريس بيرد" عبر مدونته اليوم عن خططه للتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذى لشركة " موزيلا" فى نهاية عام 2019، حيث انضم "بيرد" إلى شركة برمجيات الويب فى عام 2004، وظل موظفًا منذ ذلك الحين، باستثناء عام 2013 عندما اصبح مستشار بالشركة.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فتم تعيين بيرد فى منصب الرئيس التنفيذى المؤقت لموزيلا فى أبريل 2014، حيث شهدت الشركة طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ، بعد التنازل عن جزء كبير من حصتها فى سوق المتصفح لأمثال جوجل وأبل .

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وقال بيرد فى منشور اليوم : "أصبحت منتجاتنا وتكنولوجيا وجهود السياسة أقوى وأكثر صدىً فى السوق من أى وقت مضى، وقمنا ببناء قدرات تنظيمية جديدة وقوة مالية كبيرة لدعم عملنا"، مضيفاً " من إستراتيجيتنا الجديدة المتمثلة فى الخصوصية إلى الأمام إلى مبادرات مثل حالة الإنترنت، نحن على استعداد لاغتنام الفرصة والتحديات الهائلة التى تنتظرنا لضمان قيامنا بالمزيد من الجهد للسيطرة على حياة الأشخاص المتصلين بهم وصياغة مستقبل الإنترنت".

ويسعى موزيلا حاليًا إلى استبدال بيرد، على الرغم من أنه وافق على الاستمرار حتى نهاية العام، كما أعلنت الرئيسة التنفيذية ميتشل بيكر أنها وافقت على التدخل فى دور مؤقت إذا لزم الأمر.