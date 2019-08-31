شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على طيور نادرة لأول مرة فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد العلماء في المملكة المتحدة لأول مرة، نوع من الطيور النادرة والتى تسمى بـ" Brown Booby" أو الأحمق البنى، حيث توافد عشاق الطيور إلى مكان الحادث في كورنوال لرؤية مشهد نادر يتم رصده عادة في المكسيك أو كولومبيا أو فنزويلا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمثل هذا أول مرة يتم فيها مشاهدة الطيور النادرة في الجزر البريطانية، فقد تم رصد الطائر النادر، وهو طائر بحري أبيض ذو أقدام صفراء زاهية على الجزيرة بالقرب من سانت آيفز بكورنوال.



الطائر

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واكتشف كيث جينينجز، الذى التقط الصور هذا الأمر، وذلك قبل أن يغيب الطائر عندما طار جنوبًا، وتم الإبلاغ عنه مرة أخرى لاحقًا من جانب شخص آخر شاهده، وهو يحلق غربًا متجاوزة قوارب الصيد.

ويتكاثر هذا النوع من الطيور في المستعمرات بالجزر البحرية، ويعشش على الأرض، ويكون الرأس والرقبة والأجزاء العلوية بنية صلبة، باستثناء الذكور البالغين من سكان ساحل المحيط الهادي الذين لديهم رأس عسلي وكثيراً ما يكون رقبتهم بيضاء بالكامل.