شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ناسا تكشف عن صور تلسكوب سبيتزر الفضائى للنجوم والمجرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقط تلسكوب سبيتزر الفضائي التابع لناسا منذ 16 عاما، صور عن عجائب الكون من المجرات والنجوم، وذلك من نظامنا الشمسي إلى المجرات البعيدة.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني، كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن عدد من أفضل الصور التي التقطها تلسكوب سبيتزر الفضائي، الذي يدور في مدار حول الشمس منذ 25 أغسطس 2003.

ويستخدم المرصد ضوء الأشعة تحت الحمراء للكشف عن هذه الأجسام الفضائية، حيث استغرقت مهمة التلسكوب الرئيسية خمس سنوات ونصف، وانتهت عندما نفد مبرد الهيليوم السائل الضروري لتشغيل اثنين من أدواتها الثلاثة، لكن تصميمه قد سمح لجزء من الأداة الثالثة بمواصلة العمل لأكثر من 10 سنوات إضافية، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 30 يناير 2020.

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1- النجم العملاق " Zeta Ophiuchi" ينبعث عنه أمواج من الغبار 1- النجم العملاق " Zeta Ophiuchi" ينبعث عنه أمواج من الغبار



صورة النجم العملاق1

2- مجموعة نجوم الأخوات السبع

2.صورة الأخوات السبع 2- مجموعة نجوم الأخوات السبع



3. النجوم الصغار

4- الغيوم المنبعثة من نجم إيتا كارينا، واحد من أكبر النجوم بمجرة درب التبانة 4- الغيوم المنبعثة من نجم إيتا كارينا، واحد من أكبر النجوم بمجرة درب التبانة



4.نجم إيتا كارينا

3- النجوم الصغار وسط الغبار الفضائى







5. مجرة ميسير

5- دوامة مجرة ميسيير 81