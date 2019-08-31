الهاتف OnePlus 7T Pro يظهر في صور حاسوبية، ونسخة McLaren Edition أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تزايد الحديث حول الأشياء التي من المفترض أن تُعلن عنها شركة OnePlus في الحدث الذي ستعقده في الهند في اليوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تعلن الشركة الصينية عن تلفازها الذكي الأول OnePlus TV جنبا إلى جنب مع الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro. وبناء على التسريبات التي حصلنا عليها مؤخرا، فيبدو أن الهاتف OnePlus 7T سيحصل على ترقية كبيرة على مستوى التصميم والمواصفات التقنية بالمقارنة مع الهاتف OnePlus 7، فهو سيحصل على ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع شاشة متقدمة توفر معدل تحديث أعلى يبلغ 90Hz.

وبصرف النظر عن الهاتف OnePlus 7T، فقد حصلنا اليوم كذلك على صور حاسوبية جديدة، ولكنها هذه المرة تستعرض لنا تصميم الهاتف OnePlus 7T Pro. نعم، هناك أيضا نسخة McLaren Edition من الهاتف OnePlus 7T Pro قيد التطوير حاليًا. تمتاز هذه النسخة بالذات بنفس الألوان السوداء والبرتقالية التي رأيناها في الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition الذي تم إطلاقه في العام الماضي مع الإعتماد على نفس التصميم المستخدم في الهاتف OnePlus 7 Pro الحالي. في الواقع، الهاتف OnePlus 7T Pro القادم سيحتفظ بنفس التصميم تمامًا الذي رأيناه في الهاتف OnePlus 7 Pro الحالي، وهذا ما يلمح إلى أن التغييرات في الهاتف OnePlus 7T Pro ستقتصر على المواصفات التقنية الداخلية.

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الهاتف OnePlus 7T Pro سيحصل بدوره على المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيضم بطارية أكبر بسعة 4080mAh. وبالنسبة للأشياء الأخرى، فمن المتوقع أن تظل على حالها من دون تغيير، بما في ذلك حجم الشاشة ودقتها ومعدل تحديثها.

وفيما بخص البرمجيات، فيبدو أن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro سيحصلان على وضع ماكرو جديد من أجل الكاميرا، ودعم HEVC لتسجيل الفيديوهات، وشيء جديد يُدعى Hybird Image Stabilization، فضلا عن تقنية الشحن السريع OnePlus Warp Charge 30W.