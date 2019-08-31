الهاتف Galaxy A90 5G القادم من شركة سامسونج يظهر في صورة رسمية مُسربة تستعرض لنا تصميمه

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية العديد من الشائعات والتسريبات والأدلة التي تلمح لقدوم الهاتف Galaxy A90 ليصبح أرقى هاتف في تشكيلة Galaxy A Series الحديثة. وكانت تلك الشائعات والتسريبات قد لمحت إلى أن هذا الهاتف سيحصل على نسخة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستكون الأكثر تكلفة في تشكيلة Galaxy A Series. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون هاتف 5G الأرخص من الشركة الكورية الجنوبية.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم تسريب صورة رسمية للهاتف Galaxy A90 5G، وهي تعرض لنا تصميم هذا الهاتف من الواجهتين الأمامية والخلفية. وإنطلاقا من هذه الصورة، يتضح لنا أن الهاتف Galaxy A90 5G لن يضم تلك الكاميرا المنبثقة الدوارة التي رأيناها في الهاتف Galaxy A80. وبدلاً من ذلك، فهو سيضم الكاميرا الأمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى.

النسخة البيضاء اللون من الهاتف Galaxy A90 5G ستحصل على التصميم المزدوج اللون في الواجهة الخلفية. وفقا للشائعات السابقة، فقد ذكرت أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا بأن هذه الكاميرا ستأتي مع ميزة جديدة غامضة تدعى ” Tilt OIS “. وعلى عكس الهاتف Galaxy A80 المزود بالكاميرا المنبثقة القابلة للدوران، فقد قيل بأن الهاتفين Galaxy A90 و Galaxy A90 5G سيأتيان مع كاميرات بتصميم تقليدي لا يعتمد على الآليات المنبثقة أو الدوارة، وهذا ما تثبته بالفعل هذه الصورة المسربة الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Galaxy A90 العادي والذي يدعم شبكات الجيل الرابع 4G كحد أقصى سيحصل على كاميرا مختلفة قليلاً حيث سيتم تقليص دقة الكاميرا الثانية من 12 ميغابكسل إلى 8 ميغابكسل. ووفقا للتكهنات الأخيرة، فسوف يأتي كلا الهاتفين مع شاشات Infinity-U Super AMOLED بدقة +FullHD.