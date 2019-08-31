شاومي تطلق أول هاتف ذكي بكاميرا 64 ميغابيكسل



أطلقت شركة شاومي الصينية أول هاتف ذكي بكاميرا 64 ميغابكسل "Redmi Note 8 Pro" وهاتف آخر "Redmi Note 7" بكاميرا دقتها 48 ميغابكسل، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

Redmi Note 8:

يعمل بواسطة معالج (Snapdragon 665) المصنعة وفق تقنية 11 نانومتر بأنوية (Kryo 260)، مع شاشة LCD بقياس 6.3 بوصة، ودقة 1080×2340 بكسل، ما يعني أن قارئ بصمات الأصابع في الجهة الخلفية، وليس تحت الشاشة.

ويشتمل الهاتف على كاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل مع مستشعر سامسونغ (ISOCELL GM2)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميغابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

وتشمل المواصفات الأخرى على بطارية بسعة 4000 ميلي داعمة للشحن السريع بقدرة 18 واط، ومنفذ (USB-C)، ومنفذ سماعات الرأس التقليدية بقياس 3.5 ميليمتر.

ومن المفترض تسويق الهاتف بالأبيض، والأسود، والأزرق، وبسعر يبدأ من 140 دولاراً لخيار 4/64 غيغابايت، وبـ 167 دولار لـ 6/64 غيغابايت، و195 دولاراً لـ 6/128 غيغابايت.

Redmi Note 8 Pro:

يحتوي هذا الجهاز على مستشعر (ISOCELL Bright GW1) من سامسونغ، والذي أطلق بالتزامن مع إطلاق مستشعر (ISOCELL GM2) في هاتف (Redmi Note 8).

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ويبلغ حجم الشاشة 6.53 بوصة، من نوع LCD، ودقة 1080×2340 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9، وزجاج الحماية (Gorilla Glass 5)، وقارئ بصمات أصابع مدمج تحت الشاشة.

ويمكن التمييز بسهولة بين الجهازين بملاحظة مكان عدسات الكاميرا الخلفية.

وزودت شاومي الهاتف بكاميرا رباعية، بعدسة أساسية دقتها 64 ميغابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بـ 8 ميغابيكسل، وعدسة مقربة بـ 2 ميغابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل، مع كاميرا أمامية بـ20 ميغابيكسل تتميز بالذكاء الاصطناعي وخيارات التعرف على المشهد.

ويأتي هاتف (Redmi Note 8 Pro) مع معالج (Helio G90T) من ميدياتيك الذي يركز على الألعاب، ليكون أول هاتف ذكي بهذا المعالج الجديد.

ويتمتع الجهاز بسعة 6/8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة 64/128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، إلى جانب بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 18 واط.

ويُعد هذا الهاتف الأول للعلامة التجارية الذي يأتي بغرفة تبريد السائل لتقليل الحرارة المتوقعة من رقاقة الألعاب، وتوفير ألعاب سلسة، وميزة الاتصال بالشبكة اللاسلكية وشبكة الجيل الرابع، إلى جانب وضع (Game Turbo 2.0).

ومن المفترض تسويق هذا الهاتف بالأسود، والأخضر، والأبيض في سبتمبر (أيلول)، بسعر يبدأ من 195 دولاراً لـ 6/64 غيغابايت، و 250 دولاراً لـ 8/128 غيغابايت.