شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مرصد أريسيبو يحصل على 19 مليون دولار من ناسا لرصد الكويكبات الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وكالة ناسا الأمريكية تمويل جديد لمرصد أريسيبو في بورتوريكو لرصد الكويكبات من الأرض، حيث خصصت الأموال لجامعة سنترال فلوريدا (UCF)، التي تشرف على مرصد أريسيبو، من خلال منحة بقيمة 19 مليون دولار لمراقبة وتوصيف الأجسام القريبة من الأرض التي يمكن أن تشكل تهديداً محتملاً.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تهتم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للكويكبات التي تقع على بعد 5 ملايين ميل من مدار الأرض، وقد تتبعها في حالة ما إذا كان أحد الكويكبات يشكل تهديدًا للأرض في المستقبل.

وقال فرانسيسكو كوردوفا، مدير الرصد، "أريسيبو يلعب دورا مهما في اكتشاف وتطوير معرفتنا لنظامنا الشمسي وكوننا"، مضيفا "نحن نلعب أيضًا دورًا مهمًا في المساعدة على حماية كوكبنا من خلال توفير المعرفة والخبرة الفريدة".

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كما أن التلسكوب الراديوى "أريسيبو" يشاهد ما يصل إلى 120 قطعة في السنة منذ التسعينيات، وتستخدم ناسا تلك البيانات من أجل تحديد الكويكبات أو المذنبات التي يمكن أن تشكل تهديداً للأرض، وكيفية التخفيف من المخاطر المحتملة.

وبجانب ذلك، تساعد البيانات وكالة ناسا على تحديد الكويكبات التي يمكن أن تكون مناسبة لمهمة فضائية وكيفية الهبوط على كويكب تقوم بتعدين مادته الخام.