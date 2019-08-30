Xiaomi تكشف عن التلفاز الذكي Redmi TV، ويضم شاشة بحجم 70 إنش وبدقة 4K HDR

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالتلفزيونات، فشركة Xiaomi ليست غريبة على هذا القطاع. أطلقت الشركة العديد من التلفزيونات ضمن تشكيلة Xiaomi Mi TV Series، ولكن يبدو أنها لأول مرة على الإطلاق، ستُطلق الشركة تلفزيونًا جديدًا تحت علامتها التجارية الفرعية Redmi يحمل إسم Redmi TV ويضم شاشة بحجم 70 إنش وبدقة 4K مع دعم محتوى HDR.
تم إزاحة الستار رسميًا عن هذا التلفاز بالعاصمة الصينية بكين، ووفقا لشركة Xiaomi، فسوف يُكلف 3799 يوان صيني، وهو ما يعادل 531 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، مما يجعله تلفزيونًا إقتصاديًا بالنسبة لحجمه ودقته وميزاته. سيضم هذا التلفاز المعالج Amlogic الرباعي النوى، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB. وعلاوة على ذلك، فهو يملك ميزات أخرى مثل Dolby Audio و DTS HD.
يمكن للعملاء أيضًا توقع الحصول على مجموعة من خيارات الإتصال، مثل WiFi و Bluetouth 4.2 وإثنين من منافذ USB، فضلا عن ثلاثة منافذ HDMI، والمزيد. هناك أيضًا أداة تحكم عن بعد تعمل بالبلوتوث ستأتي مسبقًا مع التلفاز.
في الوقت الراهن، يبدو أن لدى شركة Xiaomi خطط لإطلاق هذا التلفاز في الصين فقط نظرًا إلى أنه ليست هناك حاليًا أي معلومات حول توافر هذا التلفاز الذكي على الصعيد العالمي، ولكن نظرًا إلى أن بعض تلفزيونات Xiaomi Mi TV شقت طريقها إلى خارج الصين، فقد يحدث نفس الشيء مع تلفاز Redmi TV الجديد كذلك.
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