شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف تفاصيل عن الكائنات الفضائية والمنطقة السرية 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك عن الكائنات الفضائية ونهاية العالم، وذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الصينى بجانب جاك ما، الرئيس التنفيذى للمتجر الالكترونى الصينى "على بابا" فى نقاش بشنغهاي.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، قال ماسك إن هناك خطرًا كبيرًا من وقوع كارثة مروعة على البشرية فى أى وقت، مما يعني أنه علينا أن نبدأ العمل فورًا لاستعمار المريخ أو الكواكب الأخرى.

وكشف ماسك أيضًا عن كل ما يعرفه حقًا عن وجود الكائنات الفضائية حيث تطرق بالحديث إلى قاعدة الأبحاث السرية للغاية لـ"منطقة 51" التى تعرف بأنها تحمل العديد من الأسرار عن الكائنات الفضائية.

وأوضح ماسك إنه من الضرورى بالنسبة للبشر إطلاق بعثات استكشاف لكوكب المريخ، قائلا "ليس لأن المريخ مجرد مكان للهروب أو لأنني أعتقد أن الأرض محكوم عليها، ولكن لأن هناك احتمالًا غير قابل للاختزال بحدوث شيء ما على الأرض".

وأضاف "على الرغم من أفضل نوايانا وكل ما نحاول القيام به، فهناك احتمال بوجود قوى خارجية أو بعض الأخطاء الداخلية القسرية التي قد تتسبب في تدمير الحضارة أو إضعافها بشكل كافٍ بحيث لا يمكن أن تمتد إلى كوكب آخر".

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واقترح بعض العلماء أن السبب وراء عجز الإنسانية عن اكتشاف حضارات خارج كوكب الأرض هو أن الكائنات الذكية تقتل حتماً نفسها أو تموت في كوارث طبيعية قبل أن تصبح متطورة بما يكفي للتنقل عبر الفضاء وإرسال رسائل عبر الكون.

وقال إيلون "أعتقد أن الشيء الخاص بكوكب المريخ هو أنه من المهم بالنسبة لنا أن نتخذ مجموعة من الإجراءات التي من المرجح أن تواصل الحضارة في المستقبل."

ونفى ماسك ما هو شائع من بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الحكومة تتستر على وجود الكائنات الفضائية، قائلا "هناك أشخاص يعتقدون أننا وجدنا كائنات فضائية"، مضيفا "ثق بي، لم نفعل.

وأضاف "يسألني الناس إذا كنت زرت المنطقة 51، حسنًا، من فضلك، تحتوي SpaceX بالفعل على المنطقة 59 وهو أفضل ثمانية من مساحة المنطقة 51".

ودعا الملياردير البشرية إلى العمل بشكل عاجل على بناء تكنولوجيا تسمح لنا باستعمار كواكب أخرى، قائلا "هذه هي المرة الأولى في تاريخ 4.5 مليار عام من الأرض التي من الممكن لنا تمديد الحياة خارج الأرض، ولكن كم من الوقت ستظل هذه النافذة مفتوحة؟

واختتم حديثه قائلا "من الحكمة أن نفترض أنه مفتوح لفترة قصيرة، لذلك دعونا نؤمن المستقبل بحيث لا ينطفئ ضوء الوعي والحضارة البشرية".