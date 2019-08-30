شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم شخصا يعيش خارج الأرض الآن؟ .. الرقم سيذهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت عن عدد الأشخاص الذين يعيشون فى الوقت الحالى خارج كوكب الأرض، ربما يعتقد البعض أنه لا يوجد أى شخص يعيش خارج الكوكب، فيما ربما يعتقد البعض الآخر أن عددا كبيرا من الأشخاص يعيشون خارج الكوكب، إلا أن الحقيقة المؤكدة هو أن هناك 6 أشخاص فقط يعيشون خارج كوكب الأرض.

وبحسب التقارير فإن هؤلاء الـ 6 أشخاص هم رواد فضاء يعيشون على محطة الفضاء الدولية، وهم من جنسيات متعددة، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنهم كما يلى:

- كريستينا كوش

هى رائدة فضاء أمريكية، ولدت فى 29 يناير 1979 فى جاكسونفيل فى الولايات المتحدة، وقضت حتى الآن 169 يوم فى الفضاء، وهى مهندسة طيران.

- نيك هيج

هو ضابط، ورائد فضاء أمريكى، ولد فى هوكسى، ويحمل رتبة عسكرية مقدم، وتعلم فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكلية تدريب الطيارين الاختباريين الأمريكية، وأكاديمية سلاح الجو الأمريكى، كما شارك فى مهمة سايوز إم إس-10، وهو له 169 يوم ايضا فى الفضاء.

- أليكسى نيكولاييفيتش أوتشينين

رائد فضاء روسى، من مواليد 28 سبتمبر 1971 فى ريبينسك فى روسيا، قام أوتشينين بأول رحلة فضائية له فى عام 2016، وتم تعيينه كقائد سويوز MS-10 فى عام 2018، له فى الفضاء 169 يوم.

Advertisements

-ألكسندر ألكسندروفيتش سكفورتسوف

رائد فضاء روسى، ألكسندر ألكسندروفيتش سكفورتسوف هو رائد فضاء، وطيار من روسيا، ولد فى شتشايولكوفو، وهو قائد بعثة محطة الفضاء الدولية، وله حاليا 41 يوم فى الفضاء.

- أندرو ر. مورجان

هو طبيب ورائد فضاء أمريكى، ولد فى 5 فبراير 1976 فى نيو كاسل فى الولايات المتحدة، وهو مهندس طيران على متن محطة الفضاء الدولية وله 41 يوم حتى الآن فى الفضاء.

- لوكا بارميتانو

هو مهندس إيطالى ورائد فضاء فى فيلق رواد الفضاء الأوروبى لوكالة الفضاء الأوروبية، وتم اختياره رائد فضاء لوكالة الفضاء الأوروبية فى مايو 2009، وله حاليا فى الفضاء 41 يوما.