Oppo تطلق الإعلانات الترويجية الأولى لسلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series، وتركز على قدرات الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - يحتوي الهاتف Oppo Reno 2 على ضعف عدد الكاميرات الموجودة في الهاتف Oppo Reno. هناك الكثير من الكاميرات التي يجب تغطيتها، وهذا بالفعل ما فعلته شركة Oppo في الإعلانات الترويجية الأولى لهذا الهاتف.

في مقطع الفيديو الأول والذي تبلغ مدته 30 ثانية، قامت شركة Oppo بتسليط الضوء على جميع الميزات الرئيسية، بما في ذلك التقريب الهجين، وتعزيز إستقرار الفيديوهات والوضع الليلي الجديد. وكما تعلمون على الأرجح، فالهاتف Oppo Reno 2 الجديد لا يملك الكاميرا المُقربة التي تستند على مبدأ المنظار والتي رأيناها في الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition، وبدلاً من ذلك، فهو يعتمد على الكاميرا المقربة والبرمجيات لتوفير تقريب هجين يبلغ ×5 وتقريب رقمي يبلغ ×20.

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الكاميرا الأساسية للهاتف Oppo Reno 2 والتي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS والتي تعتبر الحجر الأساس لميزة Ultra Steady Video التي تمنع ظهور الإهتزازات أثناء تسجيل الفيديوهات. ويعمل الهاتف Oppo Reno 2 على الإستفادة من محرك الشبكة العصبية ( الذكاء الإصطناعي ) الموجود داخل المعالج Snapdragon 730G للقيام بمعالجة الصور من أجل وضع Ultra Dark Mode.

ليكن في علمك أن وضع Ultra Dark Mode هو عبارة عن ميزة جديدة كليًا. هذا الوضع متوفر على Oppo Reno 2 و Oppo Reno 2Z. أما بالنسبة للهاتف Oppo Reno 2F، فقد حصل على الوضع Ultra Night Mode القديم. يتوفر وضع Ultra Steady Video على الهاتف Oppo Reno 2Z أيضًا، على الرغم من أنه لا يملك تقنية OIS. عمومًا، يمكنكم معرفة المزيد من المعلومات حول الهاتف Oppo Reno 2 وحول الهاتفين Oppo Reno 2Z و Oppo Reno 2F من خلال زيارة هذه المقالة المفصلة هنا.







