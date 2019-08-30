Honor 20S معروض الآن للتسجيل المسبق، وسيُكشف عنه رسميًا في اليوم 4 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 20 Series في الوقت الذي كانت فيه وضعية شركة Huawei غير واضحة عندما لم يكن أحد يعلم ما إذا كان سيتم السماح للشركة الصينية بتسويق هواتفها الذكية في الأسواق العالمية كما إعتادت في السنوات الماضية أم لا. بعد ثلاثة أشهر، هدأ الوضع بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الحياة تدب من جديد في هواتف Huawei.

أحدث هاتف ذكي سينضم إلى سلسلة هواتف Honor 20 Series هو Honor 20S. هذا الهاتف سيشبه إلى حد كبير الهاتف Honor 20 الحالي بإستثناء أنه سيحصل على كاميرات مختلفة في الخلف. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أنها بدأت بتلقي التسجيلات المسبقة على الهاتف Honor 20S القادم إلى غاية 4 سبتمبر، وهو اليوم حيث من المتوقع أن يتم كشف النقاب رسميًا عن الهاتف.

جدير بالذكر إلى أنه تم رصد الهاتف Honor 20S في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA من قبل مع مواصفات تقنية متقدمة تشمل شاشة LCD بحجم 6.26 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 980 بتردد 2.6GHz، وذاكرة عشوائية تتراوح بين 6GB و 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 3650mAh.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Honor 20S سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.