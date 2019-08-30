تطبيقات Microsoft Office لمنصتي الأندرويد و iOS ستحصل على الوضع الليلي ” Dark Mode “

فاطمة أيت طالب - دبي -

في العام الماضي، سمعنا أن شركة مايكروسوفت تعمل على جلب الوضع الليلي ” Dark Mode ” إلى تطبيق Outlook الخاص بها. في الشهر الماضي فقط، تم تسريب صورة تستعرض لنا كيف سيبدو هذا الوضع، والآن بالنسبة لأولئك الذين يعشقون الوضع الليلي، فسوف يكون من دواعي سرورنا أن نُخبرهم بأن شركة مايكروسوفت أكدت لنا الأن أن الوضع الليلي Dark Mode سيأتي إلى تطبيقات Office و Outlook على منصتي الأندرويد و iOS.

ووفقا لمنشور على Medium، كتب رئيس قسم تصميم Microsoft Office، السيد Jon Friedman : ” إن التعاون في مجال التصميم المشترك بين الشركات يدفعنا إلى تقديم Dark Mode بسلاسة إلى حزمة Microsoft Office 365، ويصادف اليوم بدء الإطلاق الأولي للوضع الليلي Dark Mode في تطبيق Outlook لمنصتي الأندرويد و iOS، وكذلك Office.com. بعد ذلك، سيشق الوضع الليلي طريقه للمزيد من التطبيقات مع صدور نظام iOS 13، بما في ذلك Word و Excel و OneNote و PowerPoint و SharePoint و OneDrive و Planner و To-Do على الأجهزة المحمولة “.

ومع ذلك، لن يتعلق الأمر فقط بالتبديل بين المظهر الفاتح والداكن، ووفقا للسيد Jon Friedman، فإنه يشرح إمكانية تحسين عمر البطارية كواحدة من ميزات الوضع الليلي Dark Mode. يتحقق ذلك بشكل خاص أثناء إستخدام شاشات AMOLED. ويضيف أنه في التحديثات المستقبلية، يمكن للمستخدمين تعيين تفضيلاتهم بحيث يمكن للتطبيق التبديل تلقائيًا بين الأوضاع.

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لاحظ أن الوضع الليلي Dark Mode غير متاح لجميع التطبيقات حتى الآن. كما يقول Jon Friedman، فإن غالبية تطبيقات Office ستحصل فقط على هذا الوضع الليلي مع صدور نظام iOS 13، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث في الشهر المقبل أو نحو ذلك، لذلك ربما لن نضطر إلى الإنتظار لفترة طويلة.