أفضل برامج Calendar على نظام ويندوز 10 لتساعدك على تنظيم وقتك

ستحتاج إلى برامج Calendar لتتمكن من الحفاظ على تنظيم وقتك ومواعيدك الهامة، خاصةً إن كنت رجل أعمال يمتلك الكثير من المواعيد الهامة التي لا يمكنه تفويتها أو إن كنت أحد المستخدمين الذي يحتاجون بصورة مستمرة لتذكيرهم بالحفلات والذكريات الهامة.

بالطبع قد يفضل البعض التعامل مع برامج Calendar الإفتراضية التي تأتي مرفقة بالنظام ولكن في الحقيقة فإن هذه البرامج في العادة تكون أضعف من المنافسين ولا تحتوي على الكثير من المميزات التي توفرها برامج الطرف الثالث الخاصة والتي تساعدك على الاستفادة منها بالحد الأقصى وتنظيم وقتك إلى أقصى حد.

أفضل برامج Calendar على ويندوز 10 :

جميع البرامج التي سنذكرها اليوم هي برامج مجانية تماماً ولكن ربما تأتي بمشتريات داخل البرنامج، جميعها متوافق مع ويندوز 10 ومتواجد بشكل مجاني كما قلنا على متجر مايكروسوفت ومتجر الويندوز .

إن كنت من محبي إستخدام حزمة مايكرسوفت للبرامج مثل الـ office وغيرها فإن هذا البرامج صنع لك خصيصاً، فإن هذا البرنامج يعمل بكفاءة وسهولة مع حزمة برامج مايكروسوفت كما أنه يدمج نفسه وسط هذه الحزمة بكل كفاءة يمكن أن تتوقعها أو تنتظرها منه.

البرنامج بالطبع متوافر على المتجر الرسمي كما يضم إمكانية تغيير خط الهاتف وتعديله وإمكانية وضع البرنامج في الوضع المظلم ودعم كامل لشاشات اللمس ومختلف التقاويم العالمية مثل الهجري وغيرها.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا مجاناً .

هذا برنامج خفيف الوزن وعملي للغاية لنظام ويندوز 10، يضم البرنامج مجموعة متنوعة من المميزات بما فيها عرض اليوم والإسبوع والشهر ليذكرك بمواعيدك الهامة في كل وقت على حدة، بالإضافة إلى أزرار مخصصة لإظهار وإخفاء الأيام والأوقات بشكل خاص.

يأتي البرنامج في نسختين واحدة مجانية والثانية مدفوعة، النسخة المدفوعة توفرلك إمكانية تحديد أولوياتك والتأكيد على إدارة المهام بطريقة عملية.

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كما أنك تستطيع عرض جميع مواعيدك الهامة والأجازات القومية وغيرها من الأمور التي تختارها من خلال نظرة واحدة إلى قائمة إبدأ .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

يعتبر هذا البرنامج أفضل واحد في برامج Calendar الموجودة لويندوز على الإطلاق، يعود هذا التفوق لكون البرنامج يدعم قائمة وطائفة كبيرة من برامج وخدمات الطرف الثالث المتنوعة ويدمجها كلها معاً، كما أنه يوفر لك طريقة عرض لليوم والإسبوع والشهر والعام والرزمانة بأكملها وكل هذا في النسخة المجانية.

يتوافر البرنامج بشكل مجاني لهواتف الأندرويد وios أيضاً وهذا يعني أنه يوفر لك تجربة كاملة على جميع أجهزتك الشخصية.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

هذا البرنامج موجه بشكل خاص للاعبين حيث يمكنك تحميله وتثبيته على جهاز الكومبيوتر الخاص بك بشكل مجاني وإستعراض جميع الألعاب التي صدرت أو ستصدر لمنصتك المفضلة، كما يمكنك أن تتابع الألعاب المفضلة الخاصة بك حيث يمكنك معرفة آخر أخبارها وإظهار مقاطع منها وغيرها كما يمكنك دمج البرنامج مع مكتبك الخاصة بالألعاب ليعرض لك كافة التفاصيل عنها.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .