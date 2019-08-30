الهاتف Galaxy M30s المُرتقب يظهر في صورة رسمية مسربة باللون الأزرق المتدرج للأخضر

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم صورة رسمية مسربة للهاتف Galaxy M30s الذي تردد بأنه سيصل بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل، وهي الصورة التي تستعرض لنا هذا الهاتف باللون الأزرق المتدرج للأخضر.

تثبت هذه الصورة أيضًا صحة التسريبات السابقة حيث يمكنك رؤية الواجهة الخلفية للهاتف والتي تأتي ببعض التغييرات الطفيفة على مستوى تصميم وحدة الكاميرا الموجودة في الركن الأيسر العلوي والتي تضم ثلاث كاميرات بوضعية عمودية يتواجد بجانبها الفلاش LED. وعلاوة على ذلك، يمكننا أيضًا أن نرى مستشعر بصمات الأصابع، فضلا عن زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm في الجزء السفلي من الجهاز.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy M30s سيضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh بدلاً من بطارية 5000mAh التي رأيناها في الهاتف Galaxy M30 الحالي. وعلاوة على ذلك، فقد قيل أيضًا أنه سيحصل على معالج من فئة Exynos لم يتم إستخدامه من قبل في سلسلة هواتف Galaxy M Series، وهذا ما قادنا للإعتقاد بأن هذا الهاتف سيضم المعالج Exynos 9610 الذي رأيناه في الهاتف Galaxy A50 بعدما تم رصده يستخدم هذا المعالج في منصة إختبارات الأداء جنبًا إلى جنب مع 4GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من كاميرا 13 ميغابكسل المستخدمة في الهاتف Galaxy M30 الحالي.

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التقارير السابقة لمحت كذلك إلى أن سعر الهاتف Galaxy M30s المُرتقب سيتراوح بين 210$ و 280$، مما قد يجعله خيارًا مناسبًا لكل من يبحث عن هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بسعر تنافسي.