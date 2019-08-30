أول تسريب يكشف عن حجم ذاكرة Galaxy S11 الداخلية

بدأت التسريبات المتعلقة بهاتف سامسونج الرائد القادم – (جالاكسي إس11) Galaxy S11 – في الظهور مع أنه ما تزال هناك قرابة 6 أشهر حتى الإعلان عنه، كما أنه لم يمضِ على إطلاق هاتف (جالاكسي نوت10) سوى بضعة أيام.

ونشر موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص بأخبار الشركة الكورية – اليوم الجمعة تقريرًا يكشف عن حجم ذاكرة التخزين الداخلية التي سوف يأتي بها الهاتف. وقال: إن الشركة سوف توفر 4 خيارات تبدأ من 128 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.

وأشار الموقع إلى أن سامسونج توفر منذ هاتف (جالاكسي نوت9) ذاكرة تخزين بسعة 1 تيرابايت، ولكن نصفها ضمن الجهاز، والنصف الآخر يمكن توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي). ولكن إن تضمن الهاتف ذاكرة بسعة 1 تيرابايت قد تكون قابلة للتوسعة بذات الحجم، فسيكون من المدهش في سوق الهواتف الذكية استخدام هاتف يبلغ حجم ذاكرته 2 تيرابايت.

وتوقع (سام موبايل) أن تستخدم سامسونج ذاكرة تخزين داخلية سريعة من نوع UFS 3.0، وهي التقنية التي استخدمتها الشركة في هاتفها الذكي الأحدث – (جالاكسي نوت10).

وقال الموقع: إن طراز (إس إم-جي981) SM-G981 من (جالاكسي إس11) سوف يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 128 و 512 جيجابايت، أما طراز (إس إم-جي986) SM-G986 فسوف يتضمن 3 خيارات: 128، و 256، و 512 جيجابايت، في حين سوف يتضمن طراز (إس إم-جي 988) SM-G988 الخيارات الثلاثة، إلى جانب 1 تيرابايت.

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ونبه (سام موبايل) إلى أن هذا قد يتغير خلال الأشهر القادمة، وذلك مع إنهاء سامسونج خططها المتعلقة بهاتف (جالاكسي إس11). وأشار الموقع إلى أن سامسونج ناقشت في بادئ الأمر تقديم طراز الجيل الخامس 5G من هاتف (جالاكسي نوت10) بسعة 128 جيجابايت و 1 تيرابايت، ولكنها عدلت عن ذلك قبل إطلاق الجهاز.

كما أشار الموقع إلى أنه لا يُعلم إن كانت سامسونج سوف تدعم منفذ بطاقات الذاكرة الخارجية في هاتف (جالاكسي إس11)، خاصةً أنها تخلت عنه في هاتف (جالاكسي نوت10) الأحدث.

يُشار إلى أن هاتف (جالاكسي إس11) سوف يكون الهاتف الذكي الرائد الأول لسامسونج في عام 2020، ويُتوقع الإعلان عنه أواخر شهر شباط/ فبراير القادم، وذلك إن حافظت الشركة على مواعيد إطلاق هواتفها.