تكنولوجيا: انفجار صاروخ إيرانى فضائى على منصته قبل إطلاق قمر صناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجر اليوم صاروخ إيراني أثناء محاولة إطلاقه إلى الفضاء، وذلك بحسب الصور الفضائية التي التقطتها شركة بلانيت، حيث جري الإطلاق من مركز الإمام الخميني للفضاء في شمال إيران.
وبحسب موقع space الأمريكى، فإن النيران اشتعلت في المركبة الفضائية على منصة الإطلاق، وقد عانت إيران من فشل في الإطلاق في يناير وفبراير، حيث يعد هذا الفشل هو الثالث لها.
وقد شملت عملية إطلاق يناير على صاروخ سيمورج، أما في عملية إطلاق فبراير فتم استخدام صاروخ مختلف، أما فيما يتعلق بصاروخ اليوم الذى انفجر، فلم يتم تحديد النوع حتى الآن، فيما كشف التقرير أن صور عملية الإطلاق الفاشلة تم التقاطها من قِبل أحد أقمار SkySat المصغرة بحجم المايكروويف.
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