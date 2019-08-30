شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس منصة على بابا: الذكاء الاصطناعى سيقلل ساعات العمل لـ 12 فقط فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملياردير جاك ما، الرئيس التنفيذى لمنصة التجارة الالكترونية الصينى "على بابا"، أن الذكاء الاصطناعى سيجعل العمل مستقبلاً لمدة 12 ساعة فقط فى الأسبوع، مضيفا "دعونا نقضي وقتًا أطول في أن نكون بشرًا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشار جاك ما، إلى أن التقدم الملموس في مجال الذكاء الاصطناعي والإصلاحات في مجال التعليم، سيؤدى إلى أن الكثير من العمال لن يعملوا في نهاية المطاف إلا ربع ساعات عملهم الأسبوعية الحالية.

ويعنى ذلك أنه سيكون العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة أربع ساعات كل يوم، حيث أدلى بهذه التصريحات خلال حديثه مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مؤتمر الذكاء الاصطناعى العالمى بالصين.

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وأكد "على مدى السنوات العشر أو العشرين المقبلة، يجب على كل دولة، أن تركز الحكومة على إصلاح نظام التعليم، والتأكد من أن أطفالنا يمكنهم العثور على وظيفة، وهي وظيفة لا تتطلب سوى ثلاثة أيام في الأسبوع وأربع ساعات في اليوم".

وأوضح "اعتقد أنه بسبب الذكاء الاصطناعي ، سيكون لدى الناس مزيد من الوقت للاستمتاع بأنهم بشر"، فبالنسبة إلى الجميع في جميع أنحاء العالم تقريبًا، فإن أسبوع العمل الذي يستغرق 12 ساعة يمثل انخفاضًا كبيرًا في الوقت الذي يقضونه في وظائفهم.