Lenovo تزيح الستار رسميًا عن الجهازين اللوحيين Lenovo Tab M7 و Lenovo Tab M8

فاطمة أيت طالب - دبي - قبيل إنعقاد معرض IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين في أوائل الشهر المقبل، قامت شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن إثنين من الأجهزة اللوحية الجديدة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Lenovo Tab M7 و Lenovo Tab M8. يستهدف كلاهما المستهلكين الذين يتطلعون إلى إمتلاك أجهزة لوحية إقتصادية ويوفران وضع الأطفال Kids Mode الذي يعرض واجهة خاصة ملائمة للأطفال. وعلاوة على ذلك، فهذه الأجهزة اللوحية الجديدة كذلك تمتاز بإطار أرق مقارنة باللوحيات السابقة من الشركة، كما توفر Lenovo إمكانية شراء الإصدارات المتوافقة مع شبكات LTE من هذه الأجهزة اللوحية. من المتوقع أن يتم بيع كلا الجهازين في شهر أكتوبر المقبل.

Lenovo Tab M8

وبالنسبة للجهاز اللوحي Lenovo Tab M8، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 8 إنش وبدقة HD أو FullHD، ومعالج رباعي النوى من فئة MediaTek Helio A22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تعد بتوفير 12 ساعة من مشاهدة الفيديوهات أو 18 ساعة من تصفح الويب.

Lenovo Tab M8 يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل وخلفية بدقة 5 ميغابكسل، فضلا عن منفذ السماعات 3.5mm ومنفذ MicroUSB للشحن ونقل البيانات. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. عمومًا، هذا الجهاز اللوحي سيُكلف 154 دولار أمريكي للنسخة المزودة بشاشة HD، ونحو 175 دولار أمريكي للنسخة المزودة بشاشة FullHD.

Advertisements

Lenovo Tab M7

أما بالنسبة لجهاز Lenovo Tab M7، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 7 إنش وبدقة 1024×600 بكسل، ومعالج من فئة MediaTek MT8321 بالنسبة لنسخة WiFi والمعالج MediaTek MT8765B بالنسبة لنسخة LTE. وبغض النظر عن ذلك، فهذا الجهاز اللوحي يضم كذلك كاميرتين بدقة 2 ميغابكسل، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 1GB أو 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل، فهذا الجهاز اللوحي الجديد من شركة Lenovo يعمل بنظام Android 9 Pie Go Edition الخفيف الوزن، كما أنه يضم بطارية بسعة 3450mAh. عمومًا، هذا الجهاز اللوحي سيُكلف إبتداءً من 109 دولار أمريكي وسيكون متوفرًا باللون الرمادي والأسود.