Nubia تكشف لنا رسميًا عن موعد وصول هاتف الألعاب الجديد Nubia Red Magic 3S

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بالكشف عن هاتف الألعاب Nubia Red Magic 3 في أواخر شهر أبريل الماضي، والآن بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، أعلنت الشركة الصينية أنها مستعدة لتجلب لنا نسخة أقوى وأفضل من هذا الهاتف تُدعى Nubia Red Magic 3S. ووفقا للشركة، فقد كشفت لنا اليوم أنها ذاهبة للكشف عن الهاتف Nubia Red Magic 3S في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 5 سبتمبر في حدث خاص سيتم عقده بالصين.

لم تكشف لنا العلامة التجارية الفرعية Nubia عن أي شيء حول الهاتف Nubia Red Magic 3S بعد، ولكن يُشاع بأن هذا الهاتف سيضم المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم مع العلم بأن الهاتف Nubia Red Magic 3 الحالي جاء مع المعالج Snapdragon 855. وبغض النظر عن المعالج، فنحن نتوقع أيضًا وصول هذا الهاتف مع 8GB على الأقل من الذاكرة العشوائية.

أقل من أسبوع هو ما يفصلنا عن لحظة الإعلان الرسمي، ولكن قد نسمع المزيد عن الهاتف Nubia Red Magic 3S الجديد في الأيام التي تسبق حدث الإعلان الرسمي.