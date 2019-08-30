LG Q70 هو أول هاتف ذكي من شركة LG يضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - LG هي واحدة من الشركات التي ستكون حاضرة بقوة في معرض IFA 2019 المقرر عقده أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين. بعد أن رأينا الشركة الكورية الجنوبية تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين LG K50s و LG K40s إستعدادًا لهذا الحدث، فقد قررت الشركة إزاحة الستار رسميًا كذلك الآن عن الهاتف LG Q70. تم للتو الكشف عن هذا الهاتف في كوريا الجنوبية بإعتباره أول هاتف من شركة LG يضم ثقبًا على مستوى الشاشة.

ووفقا لشركة LG، فقد قامت بتزويد الهاتف LG Q70 الجديد بمواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

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وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.8، بينما تضم الكاميرا الثانية عدسة توفر زاوية مشاهدة واسعة تصل إلى 120 درجة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يحمل كذلك شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، ورقاقة الصوت Quad DAC، فضلا عن تكنولوجيا الصوت المحيطي DTS:X 3D Stereo Sound.

تقول شركة LG أن الهاتف LG Q70 الجديد سيُكلف 548900 وون كوري، وهو ما يُعادل 450 دولار أمريكي. سيصل أولاً إلى جميع شركات الإتصالات الكبرى في الوطن الأم، ولكن نحن نتوقع أن يشق هذا الهاتف طريقه إلى المزيد من الأسواق بمجرد أن نراه في الأسبوع المقبل في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية، برلين.