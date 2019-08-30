الأرصاد تعلن نهاية فصل الصيف

الموجز
أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد لن تشهد موجات حارة جديدة، خلال الفترة القادمة والمنتظر أن يبدأ خلالها فصل الشتاء، مُشيرا إلى أنه سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع تقدم شهر سبتمبر وفقا لصدى البلد.
وقال أحمد عبدالعال، في تصريحات صحفية لـ"صدى البلد"، إن درجات الحرارة اليوم على الوجه البحري والقاهرة تسجل 35 درجة، ومتوقع انخفاضها مساء اليوم الجمعة وغدا السبت، لتعاود يوم الأحد المقبل، لمعدلاتها الطبيعية، مع بقاء الارتفاع النسبي في درجات الرطوبة.
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