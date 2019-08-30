الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة .. شديد الحرارة في هذه عدة مناطق

الموجز
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام " السبت - الأحد - الاثنين".
وتوقعت الهيئة، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، كما تنشط رياح معتدلة على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة:
- السواحل الشمالية الغربية 31 24
- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 31 25
- الوجه البحري والقاهرة 35 25
- جنوب سيناء والغردقة 37 28
- شمال الصعيد 36 26
- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29
طقس الأحد
من المتوقع أن يظل الطقس يوم الأحد، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط الرياخ على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
طقس الاثنين
من المتوقع أن يسود يوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.
وتنشط الرياح المعتدلة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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