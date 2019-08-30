جوجل يحذر: اختراق أجهزة آبل عامين ونصف بسبب هذه التطبيقات

صدى البلد

يصدم مستخدمو الهواتف الحديثة بالثغرات في التطبيقات الشائعة على هواتفهم، حيث كشف باحثون في فريق أمن خارجي تابع لشركة جوجل «بروجيكت زيرو» عن عملية اختراق لم تحدث من قبل لأجهزة آيفون، والتي تسببت في مهاجمة أجهزة آلاف المستخدمين أسبوعيا وسرقة بياناتهم.

وفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن عملية الاختراق قد استمرت في أجهزة آيفون لمدة وصلت إلى عامين ونصف، حتى تم تعطيلها في شهر يناير الماضي، وتمت عملية الاختراق من خلال مجموعة من مواقع الويب والتي تقوم بإيصال برامج ضارة لهواتف آيفون.

وتم اختراق الهواتف ببساطة بمجرد زيارة المستخدم للموقع، دون الحاجة إلى أي تفاعل من قبل المستخدم، وأثرت هذه العملية على العديد من هواتف آيفون والتي بمجرد اختراقها تعرضت أسرارهم للاختراق، حيث يتم تحميل موقعهم كل دقيقة واختراق كل كلمات المرور الخاصة بهم، وكذلك سجلات الدردشة على تطبيقات شائعة مثل واتساب، وتيليجرام، وكذلك Gmail الخاص بهم.

وقالت شركة جوجل إنها أبلغت شركة آبل عن المشكلات المتعلقة بأمان الهواتف في 1 فبراير الماضي، بعدما أصدرت آبل تحديثا لنظام التشغيل الجديد في 7 فبراير والذي عمل على إصلاح عيوب الإصدارات السابقة.