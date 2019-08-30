شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. اكتشاف أول جسم فضائى بحزام كايبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هذا اليوم 30 أغسطس مميزا فى تاريخ الفضاء، حيث إنه فى مثل هذا اليوم منذ عام 1992، اكتشف علماء الفلك جسمًا يدور حول الشمس خارج بلوتو لأول مرة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان هذا الجسم الفضائى أول كائن بحزام كايبر " Kuiper Belt" يتم اكتشافه على الإطلاق، وهى منطقة من النظام الشمسي تتكون من الأجسام المتجمدة والصخور، تمتد من عند كوكب نبتون.

وكان يُعتقد أن بلوتو هو أكثر الكواكب البعيدة في نظامنا الشمسي، ولم ير أحد أي شيء يدور بعيدًا لأن هذه الأشياء كانت باهتة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها باستخدام التكنولوجيا التي كانت موجودة.

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الاكتشاف

ولكن من خلال تقنيات التصوير الرقمي الجديدة، تمكن علماء الفلك من اكتشاف عالم جديد وصغير يدور حول أربعة مليارات ميل خارج نبتون.

كما تم تحديد هذا الكائن الذي يبلغ عرضه 100 ميل رسميًا عام 1992، والذى أطلق عليه QB1، وكان أكثر ضعفًا من بلوتو.

فيما أكد علماء الفلك أن هناك أكثر من ألفي جسم يدورون في ما يعرف الآن باسم حزام كايبر، والذى كان أول اكتشاف به فى ذلك اليوم 30 أغسطس من عام 1992.