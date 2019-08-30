شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يدرب نظام ذكاء اصطناعى على تعدد المهام باستخدام لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الذكاء الاصطناعى أحد أهم الأنظمة التكنولوجية التى يمكن تدريبها على أداء مهام معينة وتتقنها بشكل بارع، ومن بين ذلك قرر فيس بوك تدريب نظام الذكاء الاصطناعى الخاص به على تعدد المهام وذلك من خلال لعبة Minecraft.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول فيس بوك، إن Minecraft هى أكثر من مجرد لعبة، فهى قاعدة تدريب مثالية للذكاء الاصطناعي المتطور، فإن الشركة ستستخدم Minecraft، وهي لعبة بناء ومغامرة مشهورة، لتدريب مساعد ذكى على واحدة من أهم القدرات البشرية، وهى أداء المهام المتعددة.

ويقول الباحثون "بدلاً من الأداء الفائق في مهمة صعبة واحدة، نحن مهتمون بالكفاءة عبر عدد كبير من المهام البسيطة".

وسيتمكن الروبوت من التفاعل مع اللاعبين ثم القيام بمهام بناءً على طلبات مثل "تعال إلى هنا" أو "يمكنك بناء دائرة هناك" وكذلك، فبالنسبة إلى إنسان حتى الطفل قد يكون ذلك واضحًا له فى ذات الوقت، لكن يمكن أن يكون من الصعب على الذكاء الاصطناعي الحالي.

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ويتطلب إخطار أحد الذكاء الاصطناعى لبناء دائرة، فعندها يكون عليه قراءة التعليمات النصية المكتوبة عليها، ومعرفة أين تذهب، ومعرفة ماهية الدائرة، ومكان وضع الكتل، وعدد الاستخدامات، والكثير من ذلك للقيام بالمهمة الواحدة.

وتعد لعبة Minecraft بيئة مثالية لتدريب الروبوتات لعدة أسباب، فتتمثل إحدى نقاط قوتها كأرض تدريب في أن اللعبة مفتوحة للغاية من حيث التصميم، مما يوفر عالماً من الإمكانات المحتملة التي يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعى.

كما أن الذكاء الاصطناعي مصمم ليكون ممتعًا، ونتيجة لذلك، يتم تشجيع اللاعبين بنشاط على التفاعل معه، ونظرًا لأننا نعمل في بيئة لعبة، قد يستمتع اللاعبون بالتفاعل مع المساعدين أثناء تطويرهم، مما يوفر موارد غنية للتدريب الخاص بهم.