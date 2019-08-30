فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة OnePlus أخيرًا بإطلاق تلفازها الذكي في شهر سبتمبر المقبل في الهند أولا، بعد سنوات من التطوير والمضاربات. على مدار الأيام القليلة الماضية، ظهرت المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، والآن أصبح لدينا جزء آخر من اللغز.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أن التلفاز الذكي القادم من الشركة سيحصل على ثلاث سنوات على الأقل من تحديثات Android TV. إنها المرة الأولى التي تلتزم فيها إحدى الشركات المصنعة لأجهزة التلفاز التي تستخدم نظام Android TV علنًا بتوفير فترة دعم مثل هذه، ومن المؤكد أنه من الجيد إعلان شركة OnePlus عن ذلك.
إذا كنت تعتقد بأن الوضع مع تحديثات الأندرويد للهواتف الذكية كان عبارة عن فوضى، فأنت على الأرجح لن ترغب في معرفة تلك الفوضى الكبيرة التي حصلت حتى الآن في عالم Android TV بسبب عدم إتساق التحديثات الكبيرة، والأخطاء التي يتم إصلاحها بعد فترات طويلة من الإنتظار، ومشاكل الأداء. يبرز Nvidia Shield TV كأفضل جهاز مزود بنظام Android TV، ولكن التخبط لا يزال يلاحق البقية.
لذلك مع هذا الوعد، يجب على شركة OnePlus إرضاء الأشخاص الذين مروا بتجربة سيئة مع تحديثاتAndroid TV في الماضي. يقول السيد Pete Lau أيضًا أن OnePlus TV يمثل الخطوة الأولى في تأسيس منظومة إنترنت الأشياء ” Internet Of Things ” الخاصة بالشركة. ويبدو أن Android TV كان نظام التشغيل الوحيد للتلفزيونات الذي سيُمكن شركة OnePlus من تقديم تجربة سريعة وسلسة ومميزة للمستخدمين.
ولحد الآن، فقد علمنا بأن تلفاز OnePlus TV القادم من شركة OnePlus سيضم شاشة بحجم 55 بوصة وبدقة 4K HDR، ومعالج من فئة MediaTek MT5670، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن نظام Android TV الذي يستند على Android 9 Pie.
كانت هذه تفاصيل خبر تلفاز OnePlus TV الذكي سيحصل على ثلاث سنوات على الأقل من التحديثات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.