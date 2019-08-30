مايكروسوفت ستُطلق خوذة الواقع المعزز HoloLens 2 في شهر سبتمبر المقبل مقابل 3500$

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة مايكروسوفت عن الجيل الثاني من خوذة الواقع المعزز HoloLens في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي. أما وقد قلنا ذلك، فقد ذكرت وكالة الأنباء رويترز أن خوذة الواقع المعزز HoloLens 2 الأحدث من شركة مايكروسوفت أصبحت جاهزة لتشق طريقها إلى رفوف المتاجر في شهر سبتمبر المقبل بسعر يبلغ 3500 دولار أمريكي.

هذا السعر يتيح لك شراء خوذة HoloLens 2 نفسها. تبلغ تكلفة نسخة المطورين 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر وستأتي مع أشياء إضافية مثل قسيمة Microsoft Azure بقيمة 500 دولار أمريكي، وتجارب لـ Unity Pro لمدة ثلاثة أشهر، وإضافة PiXYZ التي تساعدك على رؤية نماذج حاسوبية ثلاثية الأبعاد في الواقع المعزز. من الواضح أن خوذة HoloLens 2 لا تزال موجهة إلى الشركات.

للتذكير، فقد قالت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام أن خوذة HoloLens 2 الجديدة تهدف إلى تغيير ” الطريقة التي يتم بها إنجاز العمل “. وتذكر الشركة أن الخوذة الجديدة ستكون مريحة وغامرة أكثر بالمقارنة مع الجيل السابق. لدى HoloLens 2 ضعف مجال الرؤية مما يوفر 47 بكسل لكل درجة من الرؤية. وتقول مايكروسوفت بأن هذا يشبه الإنتقال من تلفاز بدقة HD إلى تلفاز بدقة Quad HD لكل عين.

خوذة HoloLens 2 الجديدة تستطيع تتبع شبكية العين الخاصة بالمستخدم لمعرفة حيث ينظر بالضبط. ستحصل أيضًا على دعم خاصية المصادقة Windows Hello. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد ذكرت بأن خوذة HoloLens 2 تضم كذلك مستشعر جديد لإستشعار معلومات العمق والذي يمكنه تتبع يدي المستخدم دون الحاجة إلى يد تحكم.

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قامت شركة مايكروسوفت بجعل خوذة HoloLens 2 الجديدة مريحة أكثر من خلال إستخدام مادة ألياف الكربون، كما قامت أيضًا بإدخال تعديلات على نظام إدارة الحرارة لإبقاء الخوذة باردة قدر الإمكان. توجد حلقة لربط الخوذة مع الرأس بإحكام، كما تم إعادة تصميم مقدمة الخوذة بحيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن إزاحة مقدمة الخوذة دون الحاجة إلى إزالة الخوذة بكاملها.

على الرغم من أنك لن تمتلك واحدة بنفسك، فقد ترى HoloLens 2 في العروض التقديمية من الشركات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النماذج الحاسوبية الثلاثية الأبعاد لتصميم منتجاتها. في الوقت الحالي على الأقل، تجارب الواقع المعزز الوحيدة الصديقة للمستهلك هي تلك التي تحصل عليها على هاتفك.