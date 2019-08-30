سامسونج تريد إطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold في كوريا الجنوبية في اليوم 6 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من كوريا الجنوبية، فقد نكون قريبين من موعد وصول الهاتف القابل للطي Galaxy Fold إلى رفوف المتاجر. حتى الآن، أكدت لنا شركة سامسونج رسميًا أنها ستقوم بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي في وقت ما خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومع ذلك، فقد كشفت بعض المصادر المُطلعة على خطط شركة سامسونج لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية Yonhap أن الشركة تجري بالفعل محادثات مع شركات الإتصالات الكورية الجنوبية لعرض الهاتف Galaxy Fold للبيع في البلاد في اليوم 6 سبتمبر. هذا تطور جديد على ما يبدو، حيث أن الشركة كانت تهدف في البداية إلى إطلاق الهاتف في وقت لاحق من شهر سبتمبر.

من قبيل الصدفة أم لا، 6 سبتمبر هو اليوم الذي ستنطلق فيه فعاليات معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين، لذلك قد تحاول شركة سامسونج سرقة بعض الأضواء من الشركات التي ستُعلن عن منتجاتها هناك. أو ربما تخطط لإعادة الكشف عن الجهاز في المعرض. حتى في حالة إذا حدث ذلك وتم إطلاق الهاتف Galaxy Fold في كوريا الجنوبية في اليوم 6 سبتمبر، فلا يزال من المتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق الأخرى في أواخر شهر سبتمبر. لم يتم الإعلان عن تواريخ الإطلاق الخاصة بكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأي دولة أخرى بشكل رسمي، كما أنه لم يتم تسريبها حتى الآن.